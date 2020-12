Chi recupera la Lazio? Inzaghi: "Speranze Correa e Patric. Muriqi e Lulic certamente out"

Durante l'odierna conferenza stampa alla vigilia della gara col Club Brugge in Champions League, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche della situazione degli infortunati: "Oggi faremo allenamento, vediamo la rifinitura. Per Correa e Patric ci sono speranze, ma dobbiamo capire come risponderanno all'allenamento. Sicuramente non ci saranno Muriqi e Lulic".

