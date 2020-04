Chi rimane e chi è in bilico: la situazione della difesa della Lazio

L’attualità impone a tutti la massima attenzione alla salute, per continuare a combattere il Coronavirus e uscire il prima possibile dall’emergenza sanitaria. Ma questi giorni di attesa sono utili anche ai club per pianificare e progettare la nuova stagione, in attesa di capire se e come finirà questa ancora in corso. Per quanto concerne la Lazio, sarà un'estate molto intensa per il ds Tare, soprattutto alla luce della possibilità concreta di partecipare alla prossima Champions. Di seguito l'analisi singola delle situazioni dei portieri e dei difensori biancocelesti:

Strakosha (scadenza 2022) - Sarà ancora il numero 1 della Lazio: gli verrà rinnovato il contratto;

Proto (scadenza 2021) - La società è alla ricerca di un altro portiere, ma non è detto che sia lui il sacrificato;

Guerrieri (scadenza 2021) - Classe '96, ha già esordito in A con l'aquila sul petto. Potrebbe andare in prestito (dopo l'esperienza di tre anni fa a Trapani) per fare esperienza;

Acerbi (scadenza 2023) - È il perno su cui si regge l’intero organismo biancoceleste. È il leader tecnico e umano del gruppo di Inzaghi, che non si priverà mai di lui in un momento così importante per il club. Il suo nome è stato al centro di alcuni rumors di mercato, ma la Lazio non si farà convincere ed è pronta a rinnovargli l’attuale contratto (scadenza 2024) per blindarlo;

Luiz Felipe (scadenza 2022) - Nelle ultime settimane Barcellona e Bayern Monaco sono stati due top club accostati a lui. “Non so niente” ha commentato il suo agente, che parallelamente sta discutendo il prolungamento - con annesso adeguamento - di contratto con Lotito. Nei piani societari rimarrà, ma a fronte di un’offerta cospicua lo scenario potrebbe evolversi diversamente;

Radu (scadenza 2021) - Stagione quasi perfetta quella del 33enne difensore rumeno, che lo scorso giugno, dopo alcuni dissidi, era sul punto di lasciare la Lazio. È stato reintegrato e ha dimostrato tutta la sua professionalità, oltre che qualità. Farà ancora parte della squadra;

Bastos (scadenza 2021) - Il 29enne angolano (solo 8 gare in A quest’anno) è quello più in bilico. Difficilmente la società gli rinnoverà l’accordo, dunque al momento sono alte le probabilità di una partenza nella prossima sessione di calciomercato, per evitare il rischio di perderlo a zero dodici mesi più avanti;

Patric (scadenza 2022) - Ha sorpreso tutti questa stagione. Inzaghi gli ha dato più volte fiducia (15 presenze) e il rendimento in campo è stato molto positivo. Se dovesse arrivare un’offerta verrà presa in considerazione, altrimenti è parte del progetto. Le sue qualità tecniche sono molto apprezzate dal tecnico, che le ritiene fondamentali per iniziare l’azione dal basso facendo uscire la palla pulita verso i giocatori offensivi;

Vavro (scadenza 2024) - È stato il quinto acquisto più costoso del decennio, uno dei più ingenti di tutta l’era Lotito. Ha avuto difficoltà ad ambientarsi nel calcio italiano, anche se è sembrato in crescita. Gli verrà dato altro tempo e altre occasioni;

Jorge Silva (scadenza 2022) - Ha 21 anni e dal ritiro estivo si sta allenando con la prima squadra della Lazio. Potrebbe andare via in prestito;

Armini (scadenza 2020) - Capitano della Primavera, difensore centrale classe 2001. L’anno scorso ha già esordito in A ed è considerato uno dei più rosei talenti cresciuti a Formello. Dovrebbe firmare nero su bianco per allungare l’accordo e rimanere a Roma;