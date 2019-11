Chi s'è rivisto: Borja Valero di nuovo protagonista dopo 194 giorni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è bisogno di tutti. E quindi, in questo ultimo tour de force prima del calciomercato di gennaio, c'è bisogno anche di lui. Borja Valero è tornato protagonista con la maglia dell'Inter nella serata di sabato contro il Torino e l'ha fatto perché Antonio Conte, dopo l'infortunio di Nicolò Barella (rientrerà nel 2020, ndr), non aveva altre alternative. Senza Sensi, Gagliardini e Asamoah, l'allenatore nerazzurro ha dovuto fare di necessità virtù e ha inserito nella ripresa un calciatore che in questa stagione non era praticamente mai sceso in campo.

Pochi secondi contro il Borussia Dortmund - Prima, infatti, Borja Valero s'era visto sul terreno di gioco solo per pochi secondi: ha preso il posto di Lautaro Martinez al 91esimo in Inter-Borussia Dortmund. Un cambio deciso da Conte a gara già vinta per permettere a San Siro di applaudire il Toro, tra i migliori in campo in quella circostanza.

In campo dopo 194 giorni - Sabato invece è stato diverso. Borja Valero ha giocato tutta la ripresa e ha dato il suo onesto contributo in una gara che l'Inter aveva già indirizzato sui binari giusti nella prima frazione. A eccezione dei pochi secondi in Champions, s'è trattato di un ritorno sul terreno di gioco dopo 194 giorni: lo spagnolo ex Fiorentina non giocava da Inter-ChievoVerona, terzultima dello scorso campionato.