Chi sarà l'esterno destro della Roma? Fonseca: "Non c'è un titolare in quel ruolo"

Chi sarà il laterale destro della Roma in questa stagione? Paulo Fonseca risponde così: "Non c'è un titolare in quel ruolo. Karsdorp ha giocato molto bene, così come Santon, e abbiamo anche Bruno Peres che è più offensivo, ma ha iniziato pochi giorni fa, non è nella miglior condizione. Penso che dobbiamo aspettare ancora".

Karsdorp ha recuperato?

"Non ancora, sta facendo un lavoro individuale".

