Chi segna ha sempre ragione. Lukaku è già a quota nove

In molti tifosi dell'Inter, nelle ultime settimane, si sono domandati se era il caso di fare il cambio fra Icardi e Lukaku. Certo, non per una questione comportamentale, perché l'argentino aveva oramai saturato il proprio rapporto con la società e con i propri supporter, sia per la presenza continua di Wanda che per le tante prese di posizione sballate. Lukaku però, per molti, era considerato come un ripiego non troppo convincente. Questioni tecniche più che tattiche, perché i tanti stop sbagliati - e in generale alcune scelte nei momenti topici - durante le gare facevano storcere il naso per chi è abituato alla scala del calcio.

NOVE GOL - Oggi Lukaku ha sbagliato un paio di occasioni, in particolare quella sull'assist di Lautaro poteva essere sfruttata meglio, ha segnato un gol - poi annullato - e impegnato Skorupski alla grande parata. Poi la doppietta: niente di difficile, un tocco da due passi a porta vuota, un calcio di rigore. Come per Trezeguet qualche anno fa, pur non mostrando granché durante le partite poi si accendeva e segnava. Gol facili, spesso. Altre volte molto belli. Riuscire a essere un animale di area di rigore è necessario per un centravanti. Come lo è Higuain, del resto: Trezeguet e Lukaku sono due giocatori diversi, ma spesso criticati dai puristi.

POI C'È LAUTARO - L'argentino, oltre a segnare, può fare anche la seconda punta come oggi, andandosi a prendere il rigore della vittoria. La sua crescita nell'ultimo anno è stata esponenziale, ora toccherà al rinnovo per evitare uno scippo a circa 110 milioni di euro.