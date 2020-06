Chi si rivede dall'inizio: nel Napoli Allan titolare 157 giorni dopo l'ultima volta

Allan Marques Loureiro in campo dal primo minuto nella sfida contro l'Hellas Verona. Il centrocampista brasiliano è stato scelto dall'inizio da Gennaro Gattuso per la sfida del Bentegodi, gara valida per la 27esima giornata di Serie A.

Il mediano brasiliano, in uscita dal club partenopeo, torna titolare 157 giorni dopo l'ultima volta: Napoli-Fiorentina 0-2, con Allan sostituito prima dell'ora di gioco. Nelle dieci successive gare ufficiali, l'ex Udinese o non è sceso in campo o è subentrato a gara in corso. Stasera invece ecco la grande chance, con Fabian in panchina (clicca qui per le formazioni ufficiali)