Chi si rivede: Demiral e Zaniolo. Sempre insieme, dallo stop al ritorno in allenamento

Felici, magari no. Anche perché, in altre circostanze, di questi tempi entrambi avrebbero potuto sognare Euro 2020. Uno contro l’altro, per la cronaca. Però un mezzo sorriso non può non spuntare sui volti di Merih Demiral e Nicolò Zaniolo.

A braccetto dallo stop al rientro. Fermi entrambi da un Roma-Juventus del 12 gennaio, l’uno a un quarto d’ora dall’altro. Diagnosi quasi identica: crociati KO, stagione finita. Anzi no. Perché sono arrivati il Coronavirus e lo stop al campionato. Nulla di cui essere contenti, appunto. Però, a poco più di quattro mesi dal rispettivo stop, rieccoli entrambi in campo a correre. Uno alla Continassa, l’altro a Trigoria. Con la possibilità per entrambi, se il campionato riprenderà, di giocarla tutta questa stagione. Difficile trovare qualcosa di buono in una pandemia. Ma il tempo perso a volte si può trasformare nell’occasione di prendere la rincorsa. E tornare più forti di prima.