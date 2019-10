Interessante studio del CIES in merito ai calciatori classe 2000 che hanno fin qui accumulato più esperienza. La classifica è stilata sia in base al numero di minuti collezionati dai giocatori che all'importanza delle partite disputate.

Per i calciatori nati dal 2000 in poi, l'inglese Jadon Sancho (Borussia Dortmund) supera il suo connazionale Ryan Sessegnon (Tottenham) e l'olandese Kik Pierie (AFC Ajax). Nella top dieci c'è un solo calciatore italiano, il regista del Brescia Sandro Tonali, e due calciatori di Serie A: al decimo posto, infatti, c'è Hamed Traoré del Sassuolo. Tra i primi dieci anche un 2001: si tratta dell'attaccante del Real Madrid Rodrygo. Ecco le prime dieci posizioni

1) Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

2) Ryan Sessegnon (Tottenham)

3) Kik Pierie (Ajax)

4) Max Aarons (Norwich)

5) Vinícius Júnior (Real Madrid)

6) Sandro Tonali (Brescia)

7) Mikkel Damsgaard (Nordsjælland)

8) Rodrygo (Real Madrid)

9) Jayden Bogle (Derby County)

10) Hamed Traoré (Sassuolo)