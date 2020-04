Chi sono i talenti dell'Ajax che De Ligt potrebbe consigliare a Paratici e a Ronaldo

"Se c'è qualche nuovo talento nell'Ajax, segnalacelo. Lo diciamo a Paratici o a Ronaldo": Sorride, Wojchech Szczesny, portiere della Juventus, in una chiacchierata con Matthijs de Ligt. In questo c'è la stima per quel che hanno dimostrato nella scorsa stagione i lancieri. La consapevolezza di giocare in una squadra attenta ai migliori prospetti del globo. E pure quella che la presenza di Cristiano Ronaldo, e quelle parole sussurrate in occasione dello scontro diretto, convinsero il difensore a scegliere la Juventus. Non l'unico fattore, certo, ma sicuramente una carta a favore della Vecchia Signora.

"Consigliaci i talenti dell'Ajax": gli eredi di De Ligt? Già. Ma quali potrebbe suggerire, De Ligt? O meglio: chi potrebbero andare a seguire Paratici, Cherubini, Tognozzi e tutti gli uomini mercato della Juventus? Ragioniamo di prospetti e giovanissimi, sicché dalla corsa è escluso Donny van de Beek, Maradonny, che per essere dell'Ajax è quasi maturo a ventidue anni. Siamo al limite col centrale Perr Schuurs: l'unico nato nello scorso millenno, classe '99, gran fisico ed eleganza, difensore centale arrivato nel 2018 dal Fortuna Sittard. Non sta giocando tanto quanto atteso mentre è addirittura senza la prima in Eredivisie con l'Ajax Kik Pierie. In estate è arrivato dall'Heerenveen ed entrambi erano attesi come gli eredi di De Ligt. Anche il classe 2000, per adesso, attende di sbocciare.

Dest, che treno sulla destra Sergino Dest da Almere, all'Ajax dai dodici anni, sta conquistando i galloni da titolare come terzino destro. Nazionalità olandese e doppio passaporto americano, ha scelto di giocare con gli USA dove ha già collezionato 3 presenze. E' in scadenza nel 2022: corsa, qualità e non solo quantità. E' un giocatore tenuto d'occhio da molti perché il suo non è un ruolo che offra mirabilie del genere a grappoli a quest'età.

Le dighe centrali Due uomini attesi a centrocampo. Il primo lo manda Raiola ed è Ryan Gravenberch. Addirittura classe 2002, è considerato per fisico e qualità un novello Paul Pogba. Forse un paragone eccessivo ma ha i colpi del potenziale campione per il futuro. Sulla trequarti, due anni più giovane, c'è Jurgen Ekkelenkamp ma per ora fatica a sbocciare.

Due baby punte da monitorare Davanti ci sono due giocatori di indubbio interesse. Il primo è il 2001 burkinabè Lassina Traoré. Il cugino, Bertrand, è l'esterno destro d'attacco del Lione. Poi Sontje Hansen, di un anno più giovane, altro attaccante che fa faville tra i baby, olandese con sangue di Curaçao. Il terzo nome potrebbe essere quello di un altro 2002, nato e cresciuto ad Amsterdam, origini ghanesi: Brian Brobbey.

I giovanissimi Scendendo di età non è certo facile individuare subito chi sia pronto ma è certo possibile capire chi ha i colpi e le qualità per provarci. Su tutti, a oggi, quattro nomi: Kian Fitz-Jim, centrocampista centrale classe 2003 col vizio del gol. Raphael Sarfo, esterno destro che gioca pure a sinistra, rapidissimo e tecnico, del 2004. E poi una coppia di difensori centrali, entrambi del 2003, potenziali eredi di De Ligt: Rio Hillen e Julius Dirksen.