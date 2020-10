Chi sono Riccio e De Winter, i 2002 convocati da Pirlo per Juventus-Barcellona

vedi letture

Vista l'emergenza in difesa e le precarie condizioni di Leonardo Bonucci, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha scelto di attingere dal gruppo dei giovani e questa sera contro il Barcellona porterà in panchina Alessandro Pio Riccio e Kori De Winter: entrambi classe 2002, Riccio è un difensore centrale nel senso classico del termine. Ottima fisicità, già nel giro delle Nazionali giovanili, viene paragonato ad Andrea Barzagli e la Juventus gli ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2022.

Diversa la storia di Koni De Winter, belga arrivato in bianconero nell'estate del 2018. Dal suo sbarco a Torino ha giocato un po' in tutte le posizioni, della difesa ma pure del centrocampo. Terzino destro e sinistro, difensore centrale e all'occorrenza mediano, nelle prime gare di questa stagione si è spostato stabilmente al centro della linea difensiva a 4 della Primavera bianconera.