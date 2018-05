Chi tenere d'occhio stasera - Bellerin, l'esterno voluto da tutti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come tanti altri spagnoli della generazione che lo ha preceduto, Hector Bellerin si è spostato relativamente giovane in Inghilterra, sfondando poi in Premier League. Velocità, bravura nella copertura e una discreta vocazione offensiva, Bellerin può coprire tutta la propria fascia, la destra, andando anche a servire i compagni. Ha avuto moltissime offerte anche nella scorsa estate, ma alla fine ha preferito rimanere all'Arsenal.

Quest'anno potrebbe essere diverso, con l'addio di Arsene Wenger. Anche perché l'iberico piace al Barcellona, carente sulla fascia destra anche dopo l'arrivo di Semedo dal Benfica, mentre il Chelsea avrebbe voluto fare una sorta di sgarbo alla Ashley Cole, ma è difficile pensare che possa concludersi perché non c'è prezzo che tenga, in quel caso. La Juvnetus lo sta seguendo (come Cancelo o Darmian) ma per ora sembra defilata.

Nome: Hector Bellerin.

Età: 23.

Ruolo: Difensore.

Interessa a: Juventus, Barcellona, Chelsea.

Valutazione: 50 milioni di euro.