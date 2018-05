Chi tenere d'occhio stasera - Dabbur, ventisei gol per il mercato

Tre anni fa sembrava a un passo dal Palermo, poi la sua strada è diventata un'altra. E probabilmente ha fatto bene, Munas Dabbur, venticinquenne di proprietà del Salisburgo. Vero e proprio eroe in Austria dopo il ritorno contro la Lazio, ha vissuto la stagione dell'esplosione dopo un primo semestre - nel 2016 - non proprio da fenomeno. Invece quest'anno, complice una mezza annata al Grasshoppers dove ha ritrovato il feeling con il gol, è già a diciannove realizzazioni, più quelle di Europa League, sette. Ventisei gol per rinverdire gli interessi delle grandi, con la Lazio che ora lo segue da molto vicino dopo esserne stato carnefice, mentre la Fiorentina lo ha osservato nella sfida - con due reti all'attivo - contro lo Sturm Graz, qualche tempo fa.

Nome: Munas Dabbur.

Età: 25.

Ruolo: Attaccante.

Interessa a: Lazio, Fiorentina.

Valutazione: 10 milioni di euro.