Chi tenere d'occhio stasera - Gimenez, 60 milioni da Juve e Napoli

Sarà un Mondiale da protagonista per José Gimenez, cardine della difesa dell'Uruguay con il compagno di squadra Diego Godin. Ma in realtà sono state già tre le stagioni in cui il sudamericano è entrato nelle rotazioni con Savic, pur essendo la terza scelta per una questione di esperienza. Ma l'età è dalla sua parte, perché ha solamente ventitré anni ed è considerato uno dei migliori della sua generazione. La Juventus lo ha messo nel mirino negli scorsi mesi, il Napoli potrebbe essere un'opzione soprattutto se dovesse andare via Koulibaly. Gimenez però ha una clausola rescissoria, da 60 milioni di euro, che potrebbe essere aggirata solo con il placet dell'Atletico.

