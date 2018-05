Chi tenere d'occhio stasera - Godin, da una finale all'altra

Stasera potrebbe essere l'ultima passerella di Diego Godin da capitano dell'Atletico Madrid. L'uruguagio è in scadenza 30 giugno 2019, i rojiblancos non vorrebbero perderlo ma lui potrebbe avere l'intenzione di cambiare, dopo aver perso due finali di Champions ma vinta una di Europa League, tempo addietro. Vorrebbe probabilmente lasciare con la Coppa, oramai distante solamente due partite, ma con l'Arsenal non sarà semplice.

A dodici mesi dal termine del contratto, la Lazio lo ha messo nel mirino. La valutazione è molto ondivaga, probabilmente intorno ai dieci milioni di euro. Godin andrebbe a prendere il posto di Stefan de Vrij, stopper che finirà all'Inter, ma piace anche al Boca Juniors, con Angelici che vorrebbe un mastino per la propria retroguardia.

Nome: Diego Godin.

Età: 32.

Ruolo: Difensore.

Interessa a: Lazio, Boca Juniors.

Valutazione: 10 milioni di euro.