Chi tenere d'occhio stasera - Griezmann, ultimo trofeo Colchonero

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'icona di un europeo francese finito così così. Antoine Griezmann, protagonista di due finali in un mese (e mezzo) nel 2016, vuole ritornare all'atto conclusivo di una rassegna continentale, magari nella sua Francia, a Lione. Le petit diable era la risposta del 2016 ai Messi e ai Cristiano Ronaldo, perdendo però entrambe le finali contro il portoghese, una volta decisivo e l'altra infortunato. Questa volta, vincendo contro l'Arsenal, avrebbe la possibilità di non ritrovarselo davanti. Con il Mondiale più avanti, da giocare come uno dei protagonisti e dei favoriti.

Potrebbe, e probabilmente sarà, l'ultimo torneo da Colchonero per Griezmann. Già nella passata annata sembrava a un passo dall'addio, ma il blocco del mercato dell'Atletico lo ha mantenuto al Wanda Metropolitano, come un capitano che non abbandona la propria nave. Gesto molto apprezzato da tutti. Ora però saluterà. Piace, e molto, al Manchester United. Sembrava vicinissimo al Barcellona, ma non ha ancora firmato. E la Juventus ci pensa, magari come possibile sostituto di Paulo Dybala. Gli ingranaggi del mercato partiranno anche per lui.

Nome: Antoine Griezmann.

Età: 27

Ruolo: Seconda punta.

Interessa a: Barcellona, Juventus, Manchester United.

Valutazione: 110 milioni di euro.