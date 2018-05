Chi tenere d'occhio stasera - Mustafi, pronto a un ritorno in Italia

Per due sessioni estive, consecutive, Mustafi sembrava a un passo dal ritorno in Italia. Con la Sampdoria ha fatto molto bene, guadagnandosi la chiamata ai Mondiali del 2014 in Brasile durante i quali è diventato campione con la Germania. Il suo acquisto, da parte dell'Arsenal, nell'estate del 2016 ha generato qualche polemica. Troppi i 40 milioni di euro - in anticipo di almeno un anno sulle offerte pazze della scorsa estate - per un difensore, soprattutto in arrivo dal Valencia. Mustafi non ha fatto benissimo, è finito per ben due volte sul mercato, ma le proposte - tutte in prestito con diritto di riscatto - non hanno riscaldato i cuori dei dirigenti Gunners. Con l'addio di Wenger si possono aprire due strade: una, quella già tracciata, è la cessione (a prezzo molto inferiore rispetto a due anni fa), l'altra è quella di rimanere per provare a recuperare un minimo il proprio rapporto. Stasera sarà probabilmente titolare, nell'ultima speranza dei londinesi di vincere un trofeo. Inter e Juventus guardano molto interessate.

Nome: Skhrodan Mustafi.

Età: 26.

Ruolo: Difensore.

Interessa a: Juventus e Inter

Valutazione: 20 milioni di euro.