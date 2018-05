Chi tenere d'occhio stasera - Ocampos, una stella per il Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai tempi del suo approdo in Europa, Lucas Ocampos sembrava una di quelle stelle già pronte a esplodere. Il Monaco lo aveva acquistato ai tempi in cui i nuovi proprietari, capitanati da Dmitry Rybolovlev, volevano diventare una delle super potenze europee. Peccato che quello monegasco non sia un paese adattissimo per il calcio, più che altro perché lo stadio, pur nella sua immensa classe, non è all'avanguardia per il gioco del pallone. O meglio, per i fatturati straordinari che derivano dagli impianti di proprietà.

Ocampos ha fatto benino, al Monaco, ma non da strapparsi i capelli. Dieci gol in tre stagioni, con il passaggio all'Olympique Marsiglia. L'anno scorso Preziosi ha provato a dargli una spinta, per fargli superare quella sorta di limbo da "Andrés D'Alessandro" che stava vivendo. Al Genoa non ha fatto male, poi è andato al Milan e non ha combinato granché. Alla fine, rispedito al mittente, ha finalmente ritrovato la sua dimensione, anche grazie al 4-2-3-1 di Garcia, praticamente incollatogli addosso. Nove gol in campionato, quattro in Europa League, in fine stagione che lo sta consacrando anche al grande pubblico. Ocampos potrebbe presto ritonare in Italia, con Mazzarri che spera di poterlo avere a disposizione. Se dovesse continuare così, però, non sarà facile.

Nome: Lucas Ocampos.

Età: 26.

Ruolo: Esterno d'attacco

Interessa a: Torino.

Valutazione: 10 milioni di euro.