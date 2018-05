Chi tenere d'occhio stasera - Sanson, 50 milioni per il Kanté bianco

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Può essere il prossimo centrocampista totale della Francia di Deschamps, in rampa di lancio come un anno fa Tolisso. Morgan Sanson vale circa 50 milioni di euro, piace al Manchester United - con Mourinho che pare pronto a presentare la proposta fuori mercato - dopo una sola stagione all'Olympique Marsiglia. Può presto giocare la sua prima finale europea, mentre un anno fa era sul taccuino della Roma che, alla fine, punto su Gonalons e Pellegrini. Ora la valutazione è decisamente cambiata, ai giallorossi continua a piacere ma è difficile pensare che possa rientrare, in qualche modo, sul taccuino di Monchi. Non ha ancora segnato in Europa League, mentre ne ha fatti ben 8 in Ligue 1.

Nome: Morgan Sanson.

Età: 23.

Ruolo: Centrocampista.

Interessa a: Paris Saint Germain, Manchester United, Roma.

Valutazione: 50 milioni di euro.