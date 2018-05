Chi tenere d'occhio stasera - Wilshere, cervello a parametro zero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ventisei anni e da dieci nel calcio che conta. Jack Wilshere era un ragazzino prodigio, uno in grado di essere paragonato ai grandi della storia. Per il tocco di palla, per la visione di gioco, per la possibilità di giocare sin da subito nell'Arsenal, società super vincente e adatta alla crescita. Wilshere è cresciuto, ora, ma non è diventato quello che sembrava potesse essere, ovverosia uno dei migliori calciatori della nazionale inglese di tutti i tempi. Diverso da Scholes, ma pur sempre sopraffino nei tocchi e geniale nella costruzione del gioco.

I tanti infortuni lo hanno frenato, moltissimo, tanto di dover costringere Wenger a cederlo in prestito, al Bournemouth, per ricostruirlo da capo. Forse, anche, perché non ci credeva più molto. Dopo i Cherries, Wilshere è tornato a casa base, facendo molto bene. Anche troppo, perché ora è a parametro zero, piace alle big (anche d'Italia, con Milan e Juventus che un pensierino lo hanno fatto) e sul piatto c'è un rinnovo contrattuale grosso. Può essere l'ultima coppa prima di una cessione, oppure solo l'ultimo atto con chi lo ha fatto crescere, cioè Wenger.

Nome: Jack Wilshere.

Età: 26.

Ruolo: Regista.

Interessa a: Milan, Juventus, Everton e Wolverhampton.

Valutazione: 0 milioni di euro.