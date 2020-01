Chi viene e chi va: come può cambiare il Genoa nel mercato invernale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nicola e il Genoa sono stati chiari. Prima il ciclo di partite Sassuolo, Torino e Verona e poi fare le valutazioni di mercato. Dopo la sconfitta del “Bentegodi” è tempo di considerazioni per il tecnico rossoblu in vista delle ultime due settimane di trattative. In questa sessione invernale si sono già registrati i ritorni di Perin, Behrami e Destro che sono andati a rimpolpare la rosa a disposizione del tecnico piemontese ma non è escluso che ulteriori correttivi possano essere ancora sistemati. Il direttore sportivo Francesco Marroccu è già al lavoro per mettere a segno le operazioni funzionali alla formazione rossoblu.

Due nomi per l’attacco - In attacco il nome principale è quello legato a Roger Martinez. Attaccante colombiano classe 1994 veste la maglia dell’America, formazione che milita nel massimo campionato messicano. E’ lui la prima scelta del Grifone anche se va messo in conto, oltre la concorrenza, il tempo - in caso di eventuale acquisto - di ambientamento al nostro campionato. L’altro nome insistente è quello di Vittorio Parigini, punta in uscita dal Torino ma quella potrebbe essere una situazione che potrebbe andare in porto per l’estate.

Tre in uscita - Non solo operazioni in entrata ma anche in uscita per il Genoa. E’ rientrato dal prestito alla Fiorentina Riccardo Saponara. Il trequartista si trasferirà in questa seconda parte di campionato al Lecce, formazione che concorre proprio con i rossoblu per la salvezza. Hanno già le valigie in mano anche il portiere Jandrei e il difensore Jawad El Yamiq. Per i due si prospetta un passaggio in prestito.