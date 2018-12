© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la terza volta in campionato il Genoa chiude senza subire gol. L'ultimo clean sheet del Grifone risale addirittura allo scorso 26 settembre, quando il Genoa si impose per 2-0 contro il Chievo. Da quel momento fino ad oggi i rossoblù avevano sempre subito almeno un gol a partita.

Grande merito va senza dubbio al nuovo tecnico Cesare Prandelli che oggi, complice anche un pizzico di fortuna, ha imbrigliato la sua ex squadra. Uscire dal campo senza subire gol è una bella iniezione di fiducia, soprattutto alla vigilia della lunga sosta invernale.

Da quando è arrivato al Genoa il tecnico di Orzinuovi ha conquistato una vittoria e due pareggi in cinque uscite, con i rossoblù che adesso hanno un buon margine sulla zona retrocessione. Il "Prandelli Show" della Fiorentina forse non tornerà più, ma intanto l'ex CT ha portato serenità e tranquillità in un ambiente decisamente turbolento. E scusate se è poco.