Chibsah dalla Turchia: "Non potrei resistere a una chiamata del Sassuolo, amo quel club"

I sogni son desideri. Quello di Yusif Raman Chibsah è un ritorno a casa. "Non posso resistere al richiamo di Sassuolo". Il centrocampista, a Ghana Soccer, ha spiegato di essere "felice al Gaziantespor" ma che "prima o poi, presto o tardi, farò di tutto per tornare al Sassuolo. Giocare in Turchia è bello ma non potrei mai dire di no a un ritorno. Non resisterei. Ho un amore incredibile per quella piazza: lì sono diventato il giocatore che sono oggi e il mio stile di gioco e la mia filosofia rispecchia perfettamente quella della società".