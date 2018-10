Chibsah sbilancia la sfida a Ferrara. Paloschi vicino al pari in chiusura

© foto di Federico Gaetano

Si conclude col vantaggio ciociaro la prima frazione della sfida tra SPAL e Frosinone, in corso al Paolo Mazza di Ferrara: gara giocata su ritmi piuttosto blandi, specie inizialmente, con scarse emozioni e conclusioni verso le porte difese da Gomis e Sportiello. Ad andare maggiormente vicini al gol sono comunque gli ospiti: bell'azione corale iniziata da Campbell, che scambia con Ciano il quale serve a memoria l'inserimento di Zampano a destra. Conclusione di prima intenzione per l'esterno, che viene però intercettata dal gomito del compagno Chibsah e finisce quindi in rete: immediato l'annullamento da parte della terza arbitrale, confortata dal VAR.

ANCORA CHIBSAH - Ma è proprio il centrocampista a sbloccare la sfida: su fendente da corner di Ciano, davvero insidioso, il mediano ghanese si avvita e batte Gomis senza possibilità di replica. Vantaggio tutto sommato meritato per la costante crescita avuta sul campo da un Frosinone che rischia però grosso in chiusura di frazione. Tiro potente da fuori di Fares che colpisce involontariamente Paloschi, ma la deviazione dell'attaccante diventa pericolosissima per Sportiello, che vede la sfera sbattere sulla traversa impotente.