Chiellini: "Buffon in Nazionale urlava più che alla Juventus"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Prosto w Szczenę in Polonia, Giorgio Chiellini ha raccontato anche un aspetto di Gianluigi Buffon. "Gigi in Nazionale urlava peggio che alla Juventus, era sempre più teso. Ma è utile avere alle spalle uno che ci aiuta non soltanto con le parate ma pure a parole".