Chiellini: "Conte-Inter? Mi dispiacerebbe. Spero non vinca nulla"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano Giorgio Chiellini, nel corso della lunga intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato anche di mercato e di Inter.

De Ligt - "E' in gamba - ha dichiarato il difensore - nei prossimi anni dovrà solo continuare a fare ciò che sta facendo". Poi ha provato a dargli un consiglio indiretto dichiarando che avendo la fortuna di giocare al fianco di grandi campioni, in qualsiasi squadra andrà, dovrà cercare di "rubare le qualità migliori".

Il ritorno di Pogba - Chiellini non ha voglia di sbottonarsi sull'ex compagno di squadra ma ha sottolineato come il fatto di vederlo alla festa di Barzagli lo abbia "sorpreso". Poi ha sottolineato come questi episodi ti facciano capire che ambiente ci fosse in quegli anni.

Conte all'Inter - "Mi dispiacerebbe vederlo lì ma fa parte della vita". Non usa mezzi termini per definire questa possibilità il centrale juventino, che poi ha aggiunto: "Vederlo in nerazzurro mi farebbe strano ma spero che gli vada tutto bene ma che l'Inter non vinca nulla".