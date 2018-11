Chiellini: "Da qualche gara scherziamo col fuoco, oggi ci siamo bruciati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ai microfoni della 'Rai' ha così commentato la sconfitta contro il Manchester United: "Dispiace, meritavamo di vincere due o tre a zero e sarebbe stato il risultato più giusto. Questo ko ci deve servire per le prossime gare, il calcio è questo e se non sei concentrato e lucido in tutte le situazioni puoi arrivare a un epilogo come questo. A squadre fisiche come il Manchester non puoi regalare queste situazioni e credo che da partite come questa di stasera passi la nostra crescita. Da inizio anno ci dicono che abbiamo vinto tutto, ma in realtà come tutti gli anni dobbiamo conquistare ogni cosa sul campo. Oggi abbiamo commesso due-tre falli di troppo e alla terza punizione per loro abbiamo preso gol. E' da qualche gara che scherziamo col fuoco e oggi ci siamo bruciati. Gesto di Mourinho? Non me ne può fregar di meno, io penso solo al calcio giocato".