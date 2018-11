Chiellini e Dybala out: contro la SPAL Mandzukic capitano della Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con Chiellini e Dybala in panchina, a riposo in vista della sfida di Champions League contro il Valencia, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha deciso di affidare la fascia da capitano a Mario Mandzukic. E' la prima volta per l'attaccante croato, che oggi disputerà la sua gara numero 142 con la maglia bianconera.