Chiellini e Khedira in gruppo: Juve subito in campo all'indomani dell'1-1 contro l'Atalanta

vedi letture

La Juventus questa mattina ha ripreso gli allenamenti al JTC all'indomani del pareggio contro l'Atalanta. Seduta di scarico per chi è sceso in campo nell'1-1 contro i bergamaschi, mentre per il resto del gruppo esercitazioni sul possesso palla e partitella. In questo secondo gruppo erano presenti anche il capitano Giorgio Chiellini e Sami Khedira, centrocampista destinato ad andare via a gennaio.

La Juventus sabato sera sarà impegnata al Tardini contro il Parma.