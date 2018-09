Chiellini: "Felice per Bonucci. Voglio giocare con lui fino al mio ritiro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore della Nazionale, Giorgio Chiellini, ha parlato prima della sfida contro la Polonia, spiegando come il rientro di Leonardo Bonucci, alla Juventus, sia stato accolto con particolare favore. "Sono contento per il suo ritorno, da amico. Poi ci sono tanti giocatori bravi. Abbiamo condiviso tanti anni insieme, giocarci tutti i giorni fa piacere. Finché non smetto spero che sia così".