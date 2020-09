Chiellini: "Il mio ritiro sarà a breve termine. Non è una cosa che mi spaventa"

"Ci penso ogni tanto, con serenità. Sicuramente cambierà la mia vita, ma non mi spaventa. Non mi pongo limiti, pur consapevole che sicuramente sarà una cosa a breve termine. Vengo da un anno di infortunio, comincio a star bene e mi sto godendo questo rientro. Poi piano piano si vedrà". Parole e pensieri di Giorgio Chiellini, capitano della Juventus che in una intervista rilascia a 'Fanpage' ha parlato del suo futuro e dell'obiettivo Champions per la prossima stagione. "La Champions è un sogno, un obiettivo, chiamiamola come ci pare. Una cosa che tutti gli juventini vogliono dal lontano 1996. I due percorsi che abbiamo concluso in finale sono stati bellissimi, nonostante il brutto epilogo".

Sulla sua carriera dopo il ritiro dal calcio giocato, Chiellini s'è espresso così: "Sarai dirigente? Obiettivo, sogno, programma, è il futuro. Una cosa a cui penso ogni tanto. Ma non troppo, perché il mio presente è quello da giocatore".