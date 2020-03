Chiellini in isolamento volontario: "In camera da una settimana, devo ancora fare il tampone"

Nel corso dell'iniziativa 'Webathon x il Piemonte', maratona social per sostenere gli ospedali del territorio, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha raccontato anche il suo isolamento volontario al J Hotel a causa dell'emergenza Coronavirus che ha messo sotto scacco l'intero Paese, coinvolgendo direttamente anche la rosa bianconera: "L'isolamento volontario lo sto trascorrendo al J Hotel, perché da fine gennaio la mia famiglia è a Livorno. Oltre a me ci sono Rugani, un paio di fisioterapisti e i due chef della struttura. Mi mancano le mie bambine, che non vedo da due mesi. Sono in camera da una settimana, esco in corridoio soltanto al mattino mentre mi rifanno la stanza. Nel frattempo stiamo facendo i tamponi: io devo ancora farlo, ma per fortuna anche i due casi che abbiamo avuto sono pressoché asintomatici", le parole del difensore della Juve raccolte da Tuttosport.