Chiellini: "Nel 2010 potevo andare al Real. Futuro? Non da allenatore"

"Nel 2010 potevo andare al Real Madrid ma mi ha frenato il dispiacere di andar via". Giorgio Chiellini, a Tuttosport, parla di passato ma anche di cosa accadrà una volta che smetterà di giocare: "Ad agosto compirò 35 anni, mi restano da giocare al massimo un paio d'anni, quasi impossibile che siano tre". Sulla possibilità di diventare allenatore però lo juventino non pare molto convinto: "E' una vita che non è simile alla mia".