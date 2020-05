Chiellini: "Odio l'Inter, sportivamente. Proprio come Michael Jordan odia i Detroit Pistons"

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus che nella giornata di martedì pubblicherà la sua autobiografia, nel libro racconta del suo “odio” per l’Inter. Un termine forte, spiegato questa mattina sulle colonne de la Repubblica: “Penso che la gente capirà cosa intendo dire, che non verrò interpretato male. IO odio sportivamente l’Inter come Michael Jordan odia i Pistons, non posso non odiarla, ma il 99,9% delle volte che ho incontrato fuori dal campo persone con cui mi sono scannato in partita, ci siamo fatti due risate. Infatti il messaggio che mi ha fatto più piacere, quando mi sono rotto il ginocchio, è stato quello di Javier Zanetti. L’odio sportivo è quello che ci spinge a superare l’avversario: se gli si dà il giusto significato, è una componente essenziale dello sport”.