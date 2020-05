Chiellini parla del passaggio di Bonucci al Milan: "Scelta fatta in pace con sé stesso"

All'interno della sua autobiografia Io Giorgio, il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato del passaggio al Milan di Leonardo Bonucci: "Scelta fatta non in pace con sé stesso, dunque non in modo lucido - riporta TuttoJuve.com -. Leo era scosso per mille motivi. Mi è spiaciuto, perché tutto accade nelle settimane in cui non ci vedemmo: sono sicuro che se fosse successo in un altro momento lo avrei fatto ragionare a restare. Come Conte in quel luglio 2014. Se ne vanno sempre quando io non ci sono… Con Leo parlai che era già tutto stabilito, una cosa senza logica dall’inizio alla fine".