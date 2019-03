Chiellini: "Rimonta? Ci abbiamo pensato ogni giorno. Non è impossibile”

Fonte: inviato a Torino

© foto di Federico Gaetano

“Non sarà semplice, ma non è impossibile”. Giorgio Chiellini trasmette un concetto chiaro, alla vigilia di Juventus-Atletico Madrid. In conferenza stampa, il capitano bianconero ammette di aver pensato tantissimo a questa gara: "Io penso che tutti abbiamo sempre pensato alla partita di domani. Ci sarà molta voglia di fare, osare e volerlo più di loro. Credo che questi debbano essere gli ingredienti decisivi, con grande rispetto per una squadra solida e di cui conosciamo benissimo le qualità, ma con grande voglia di continuare questa avventura. Non sarà semplice, non siamo folli. Però non è impossibile e potrebbe darci un grande slancio".

Uscire sarebbe un fallimento?

“Non ci pensiamo. Abbiamo grande voglia di fare, ci stiamo giocando un ottavo di Champions e vogliamo passare questo turno per andare a giocare quarti, semifinale e finale. Chi gioca nella Juve è abituato a sentire la pressione dei media, non fa né caldo né freddo. Penso che domani servirà e ci sarà grande entusiasmo per vivere una serata magica".