Chiellini segna il primo gol 2019/20: Juventus in vantaggio a Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il VAR conferma, la Juventus è in vantaggio allo stadio Tardini di Parma dopo ventuno minuti di gioco: merito di Giorgio Chiellini, che devia quanto basta un pallone in area di rigore su conclusione di Alex Sandro, seguita ad un calcio d'angolo allontanato da Sepe. La difesa del Parma però sale troppo lentamente e un pizzico di sorte aiuta i Campioni d'Italia, già in vantaggio nell'impianto ducale proprio grazie al tocco del capitano. Parma 0, Juventus 1 dopo ventuno minuti di Serie A.