Chiesa a un passo dalla Juve: vicino l'accordo sul rinnovo con la Fiorentina. Poi potrà partire

Federico Chiesa sempre più vicino alla Juventus. Grazie all'intesa con la Fiorentina sul rinnovo: un passaggio fondamentale perché, per siglare il prestito biennale (con obbligo di riscatto condizionato, qui i dettagli) ai bianconeri, l'esterno offensivo deve prima prolungare con i viola. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, Chiesa e la Fiorentina si stanno venendo incontro: il giocatore chiede un ingaggio analogo a quello che gli garantirà la società bianconera, per garantirsi in caso il riscatto non avvenga. E la società gigliata si sta avvicinando alle sue richieste: la fumata bianca non c'è ancora, ma le parti ci sono quasi. E poi Chiesa potrà diventare un giocatore della Juve.