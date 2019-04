Chiesa al bivio: Juve o estero nel suo futuro

© foto di Giacomo Morini

Il futuro di Federico Chiesa è ancora tutto da scrivere ma la sensazione, con il passare dei giorni, è che il giocatore sia sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. Il suo processo di crescita nel club viola è terminato e con la formazione di Vincenzo Montella che, a meno della vittoria della Coppa Italia, non parteciperà neanche l'anno prossimo alle coppe europee, sarebbe probabilmente molto più produttivo per la sua carriera andare a giocare altrove, per confrontarsi con i più forti., anche in vista dell'Europeo del 2020.

Lo stesso aeroplanino è stato chiaro nei giorni scorsi: "Federico può giocare nei migliori club d'Europa, dalla Juventus al City, fino a Bayern, Liverpool e Tottenham". Parole di un allenatore che sembra già essere rassegnato a vederlo andare via e delle squadre menzionate dallo stesso Montella ce ne sono due che sono pronte a darsi battaglia. La prima è chiaramente la Juventus che da tempo ha messo gli occhi addosso al numero 25 viola, e la seconda è invece il Bayern Monaco, pronto a sfidare la Vecchia Signora per accaparrarsi il giocatore.

Sulle sfondo ci sono anche altre squadre italiane, come Napoli e Inter, ma la valutazione che la Fiorentina fa di Chiesa di fatto le esclude entrambe, visto che la base d'asta sarà almeno sui 70 milioni di euro, cifra troppo alta per le casse di partenopei e nerazzurri.