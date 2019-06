Chiesa al centro del villaggio: la risposta di cui avevamo bisogno

© foto di www.imagephotoagency.it

La conferenza stampa di Luigi Di Biagio è terminata da poco, ma su Federico Chiesa, nello specifico, non sono arrivate domande. La prestazione dell'asso viola è stata esaltata dal ct, ma l'impressione è che sul numero 14 degli Azzurrini le attese non siano al top, a differenza di quanto sta accadendo intorno a Zaniolo e Kean, giusto per fare due esempi. La prova di stasera non è stata da campione consumato, è vero, ma i due gol realizzati hanno avuto un peso specifico immenso sulla direzione che ha preso la partita. Intorno all'attaccante della Fiorentina c'è troppa fiducia o troppa poca, dopo una stagione buona a livello personale ma pessima come collettivo?

Probabilmente la verità è, come spesso accade, nel mezzo: dopo una settimana in Nazionale Maggiore avara di soddisfazioni e un girone di ritorno da incubo, a cui si sommano anche le pressioni per un mercato che lo vede protagonista sui giornali da mesi, hanno trasformato l'esterno figlio d'arte nel giocatore più motivato in campo. Fortunato ma insistente in occasione del gol del vantaggio, ha saputo essere nel momento e luogo ideale in occasione del bis: due palloni che devono essere solo l'inizio, perché in questa manifestazione Chiesa dovrà dimostrare di valere i 70 milioni che la Fiorentina sembra voler chiedere per lui, ma anche la palma di miglior giovane talento italiano, grazie alla continuità che fino ad ora gli è sovente mancata.