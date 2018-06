Chiesa e il futuro dell'Italia: personalità da veterano per il classe '97

Federico Chiesa è stato uno dei migliori nella sfida contro la Francia giocata dall'Italia venerdì a Nizza. Il giovane classe 1997 della Fiorentina ha dimostrato ancora una volta di essere una delle speranze più grandi per la rinascita del calcio italiano e proprio all'Allianz Riviera ha mostrato tutta la sua personalità, scendendo in campo dal primo minuto e risultando una spina nel fianco per la difesa transalpina, soprattutto all'inizio del secondo tempo.

Intorno a lui ci sono molte voci di mercato e se anche dovesse restare alla Fiorentina, come sembra almeno per il momento, nella prossima stagione potrà avere la certezza di giocare da titolare tutte le partite dei viola, crescendo ancora e acquisendo altra esperienza. Roberto Mancini ne ha parlato a più riprese e non si è però espresso su quello che potrà essere il futuro immediato dell'esterno viola. Il commissario tecnico sa che potrà contare su di lui sia nel presente che nei mesi e negli anni a venire, per un giocatore che mostra una personalità da veterano, pur essendo tra i più giovani nell'attuale rosa azzurra.