Chiesa e il futuro nel 2020: così l'Inter guadagna posizioni sulla Juventus

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 2020 sarà l'anno della sfida tra Juventus e Inter per Federico Chiesa. Un giocatore sul quale Rocco Commisso ha rifiutato proposte e sondaggi: non vuole cederlo, ha bloccato l'offensiva bianconera e allora l'Inter si è rifatta sotto. Il punto lo fa La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Giuseppe Marotta ha ottimi rapporti con la nuova proprietà viola e vuole sfruttare il mal di pancia del giocatore che si aspettava che la Juve si muovesse con maggiore forza. Fiorentina e nerazzurri stanno già buttando le basi per altre trattative, Dalbert e Biraghi su tutte, e i rapporti sono stretti. Commisso vorrebbe costruire la Viola che verrà attorno a Chiesa ma il ragazzo ha voglia di Champions e intende fare presto il salto.