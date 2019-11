© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato che verrà della Juventus. I bianconeri puntano ai giovani italiani di maggior prospettiva e i nomi più caldi sono quelli di Sandro Tonali e di Federico Chiesa. Il viola è stato vicino ai bianconeri la scorsa estate per una cifra tra i 50 e i 70 milioni di euro a seconda delle contropartite tecniche. Il cambio proprietà ha bloccato tutto, adesso c'è con forza anche l'Inter sul giocatore: Paratici e Marotta si sfideranno anche per il regista del Brescia, valutazione da 40 milioni di euro destinata a salire.