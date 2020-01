Chiesa e Vlahovic, Gattuso ko. La Fiorentina espugna Napoli per 0-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'Atalanta, la Fiorentina si ritaglia anche lo scalpo del Napoli, con Chiesa e Vlahovic. Per Gattuso cinque gare e quattro sconfitte

LE FORMAZIONI - Gattuso decide di confermare Ospina, mandando ancora in panchina Meret. Luperto viene impiegato sulla sinistra, mentre è solo panchina per il nuovo acquisto Lobotka. La Fiorentina invece schiera la formazione titolare, con Cutrone a fare da partner di Cutrone. Benassi invece schierato al posto di Badelj.

INIZIO MOVIMENTATO - La Fiorentina inizia subito con discreto piglio, tanto che il primo tiro in porta arriva dopo 110 secondi, con Milenkovic che di testa non riesce ad angolare da pochi passi. Poi è Castrovilli che esce dai blocchi e si trova a poco dal portiere colombiano, ma non riesce a trovare la deviazione. Scaduti i primi dieci minuti si fa vedere anche il Napoli, con Milik che prova una mossa di kung-fu, chiamando Dragowski alla grande parata.

VANTAGGIO MERITATO - La Fiorentina continua a cercare e trovare le giuste geometrie, con Pulgar e Castrovilli che creano l'1-0: il secondo cambio di campo è per Benassi che, intelligentemente, dà il pallone all'indietro per Chiesa, appostato a centro area. Puntata con il destro, quasi da calcetto, e palla sul palo lontano. L'1-0 è più che giusto, anche per quel che si vede dopo, con Ospina che dice di no al raddoppio dell'attaccante viola che, da posizione defilata, riesce a centrare la porta con una zuccata. Sul prosieguo dell'azione Cutrone troverebbe il 2-0, ma è offside. E il Napoli? Una bella percussione di Zielinski, non distante dal palo, e un colpo di testa che finisce di poco fuori, un'occasione enorme.

PREDOMINIO STERILE - A fine primo tempo ci sono i fischi del San Paolo, nel secondo tempo la musica cambia, ma non di molto. Tanti i passaggi orizzontali, ma solo Callejon trova un paio di incroci per arrivare davanti a Dragowski, sul filo del fuorigioco. L'occasione più pericolosa è di Insigne che trova, episodicamente, l'uomo da saltare: la conclusione finisce sul palo.

CI PENSA VLAHOVIC - Il Napoli continua a far girare il pallone, Gattuso prova il 4-4-2 mettendo Lozano e Demme, ma la musica non cambia. Anzi, una giocata straordinaria di Chiesa dà il pallone a Lirola. Tocco verso Vlahovic che, nell'uno contro uno con Luperto, ha la meglio: palla sul palo lontano e due a zero. Finisce con i fischi del San Paolo per la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, quelle di Gattuso.

NAPOLI-FIORENTINA

Marcatori: Chiesa 26', Vlahovic 75'.

NAPOLI (4-4-2)

Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan (dal 58' Demme), Fabian, Zielinski (dal 64' Lozano), Callejon (dal 75' Llorente); Milik, Insigne.

FIORENTINA (3-5-2)

Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert (dall'87' Ceccherini); Chiesa (dal 78' Sottil), Cutrone (dal 68' Vlahovic).