Chiesa espulso all'esordio con la Juve, Pirlo: "In dieci per nostre leggerezze ed episodi"

L'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha commentato così l'espulsione di Federico Chiesa al suo esordio in maglia bianconera: "Siamo rimasti in dieci per nostre leggerezze e per episodi. I giovani stanno crescendo, capita di sbagliare", le sue dichiarazioni a DAZN dopo l'1-1 di Crotone.