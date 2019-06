Chiesa: "Futuro? Ognuno ne ha mille. Ho il telefono in modalità aereo"

© foto di Giacomo Morini

Federico Chiesa, attaccante della Nazionale Italiana, nella conferenza stampa di Coverciano, ha deciso di non commentare le speculazioni sul proprio futuro, soprattutto sul mercato. "Ho messo il telefono in modalità aereo. È un onore essere qui, indossare la maglia azzurra è il sogno di ogni bambino, stare a Coverciano è un'esperienza fantastica che ti fa veramente rimanere concentrato sugli impegni e sull'allenamento di oggi pomeriggio. Ogni calciatore ha il suo percorso, le sue scelte. Ognuno ha mille futuri possibili. Per quanto riguarda me penso alla Grecia".