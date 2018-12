Chiesa-gol, 3 mesi dopo e un paradosso: decisivo nella prova peggiore

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il giocatore di maggior qualità è quello che ti risolve la partita con una giocata. Magari nel mezzo di una gara non memorabile: è il caso di Federico Chiesa, il cui jolly al 73' di Milan-Fiorentina regala ai suoi tre punti e riabilita il giocatore fino in quel momento forte candidato alla palma di peggiore in campo.

Un gol che mancava da tre mesi esatti: l'ultima prodezza contro la SPAL il 22 settembre, peraltro del 3-0 quindi non decisiva ai fini della vittoria, così come non lo era la rete segnata al Chievo (del provvisorio 4-0 in un incontro terminato 6-1). Da allora l'esterno offensivo si era distinto soprattutto per gli assist (4), risultando quasi sempre il migliore in campo dei suoi ma senza mai trovare la gioia personale.

Ci è voluta probabilmente la sua peggior prestazione stagionale per far sì che si sbloccasse e lo facesse con un gol finalmente decisivo, pesantissimo, che avvicina a sorpresa la Fiorentina dalla zona Champions dopo un periodo buio di due mesi e mezzo. Un gol che mostra tutte le sue qualità: velocità, abilità nel saltare l'uomo e velocità d'esecuzione. E decisivo dopo oltre 10 mesi, dal derby dell'Appennino del 4 febbraio.

Nella sua pur breve carriera da professionista Federico Chiesa non si è mai distinto come bomber implacabile, fissando a 6 reti il suo record personale, nella scorsa stagione. Col gol di oggi siamo arrivati già a metà dell'opera, raggiungendo lo score del suo campionato d'esordio. C'è ancora oltre un girone per migliorare i propri numeri.