© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Chiesa, Mauro Icardi e Nicolò Zaniolo: la Juventus non molla nessuna. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport, secondo la quale Fabio Paratici non avrebbe certo cancellato dai suoi taccuini i nomi di questi tre suggestivi obiettivi di mercato.

Attesa funzionale - La Juve si è già mossa sia su Chiesa che su Icardi, anche se in questo momento i bianconeri non hanno bisogno di accelerare. Tocca agli stessi giocatori dare i primi segnali in direzione Torino.

Tre casi distinti, stessa strategia - Così, il gioiello della Fiorentina è pronto a volare negli States per raggiungere i suoi compagni in tournée e, soprattutto, incontrare per la prima volta il nuovo patron Rocco Commisso. L'attaccante dell'Inter è tornato ad allenarsi in solitaria e spinge per trovare presto la soluzione a tutti i suoi problemi, mentre lo strappo tra la Roma e il figlio d'arte sembra tutt'altro che facile da ricucire. La strategia della Juventus? Aspettare fiduciosa senza mollare nessuno.