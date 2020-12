Chiesa illumina Juve-Atalanta: gran gol dell'ex Fiorentina, bianconeri avanti 1-0

È un grandissimo gol di Federico Chiesa a sbloccare Juventus-Atalanta. Bianconeri in vantaggio 1-0 alla mezz’ora di gioco, grazie alla prima vera giocata nella gara dell’esterno ex Fiorentina: Bentancur lo serve all’altezza della lunetta, Chiesa salta secco l'avversario diretto e si allarga appena per colpire col destro. Una conclusione potente e precisa, che s’infila nel sette alla sinistra di Gollini: nulla da fare per il portiere orobico.