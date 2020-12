"Chiesa in crescita, sta facendo bene". Rivedi Pirlo alla vigilia del derby contro il Torino

Vigilia di campionato per la Juventus, attesa dal derby della Mole contro il Torino. In conferenza stampa, il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha avuto modo di parlare anche di alcuni singoli, fra cui Chiesa: "Chiesa è un grande giocatore, è arrivato dalla Fiorentina con tanto peso addosso per via delle tante polemiche legate al suo trasferimento e gli è servito tempo per adattarsi. Sta facendo bene le cose che gli chiedo, sta crescendo e ha bisogno di trovare il gol per sbloccarsi mentalmente. A lui chiedo di andare in area, perché un esterno come lui deve cercare di concludere". Rivedi le parole di Pirlo!