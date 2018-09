Chiesa is (not) a diver

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal rigore negato a San Siro a quello procurato al Franchi. Da un rigore non concesso, seppur abbastanza evidente, a un rigore completamente regalato. In entrambi i casi, senza che il direttore di gara (Mazzoleni prima e Valeri poi) abbiano deciso di avvalersi dell'ausilio del VAR. Stesso comune denominatore: Federico Chiesa.

"In qualche contrasto ci sta che Chiesa possa cadere, ma non si butta a terra al minimo soffio. Rallentare la corsa è stata una scelta intelligente, di lucidità importante", ha affermato il tecnico viola Stefano Pioli nel concitato post-partita di Fiorentina-Atalanta (2-0). Ma le polemiche si susseguono già numerose. Ad accusare il giovane talento gigliato di essere un cascatore seriale, ancora prima dello sfogo odierno di mister Gian Piero Gasperini ("Chiesa si è buttato, ora deve pagare"), ci aveva già pensato infatti il laterale dell'Inter Kwadwo Asamoah, che dopo la vittoria nel turno infrasettimanale aveva dichiarato: "Chiesa è forte. Ho giocato già molte volte contro di lui, è intelligente e ha gamba. A un certo punto però non lo sopportavo più perché andava sempre giù senza che io facessi nulla". Parole pesanti alle quali pochi minuti fa ha risposto invece il compagno di squadra di Chiesa, Cristiano Biraghi: "Fede è un giocatore forte e veloce, prende tante botte perché tutti gli avversari provano a fermarlo anche con la forza. A Milano Chiesa ha preso un calcio da Asamoah che rischiava di togliergli una gamba".

Creare una vittima sarebbe sbagliato. Altrettanto, però, crocifiggere uno dei più fulgidi talenti del calcio italiano. L'episodio di oggi ha fatto giustamente indignare, ma resta comunque una simulazione isolata (fece discutere anche il presunto fallo da ultimo uomo di Murgia, poi espulso, in Fiorentina-Lazio dello scorso anno). La tendenza a cercare il contatto col giocatore avversario c'è, è vero, una tendenza tipica tuttavia di quasi tutti gli interpreti del ruolo del classe '97. Di chi fa la differenza con la palla e senza, in velocità, e finisce quindi per subire più falli di tutti. Chiesa (almeno per ora) is not a diver, è il VAR semmai a dover correggere il suo modus operandi. E ad ammonire senza pietà i simulatori, come si doveva fare in questo caso.